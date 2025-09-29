Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 29 sept. 2025 English
29 sept, 2025, 23:46 ET
TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ -
lundi 29/09/2025
Daily Grand Tirage régulier
13, 16, 24, 29, 38 Grand numéro 02
POKER LOTTO
Main gagnante: Q-D, Q-H, K-H, 6-S, 9-D.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
10, 15, 20, 24, 29 & 30 No comp. 3.
PICK-2: 6 9
PICK-3: 7 6 7
PICK-4: 4 5 4 6
ENCORE: 8371569
DAILY KENO
2, 6, 7, 9, 13, 18, 24, 27, 30, 31
34, 37, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 3, 4, 5, 9, 20
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 9 0
PICK-3: 1 4 5
PICK-4: 4 0 2 8
ENCORE: 7412077
DAILY KENO
11, 16, 17, 19, 30, 31, 33, 34, 35, 37
39, 43, 44, 54, 60, 61, 64, 66, 67, 69
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
