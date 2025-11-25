Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 25 nov. 2025 English
25 nov, 2025, 23:40 ET
TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ -
mardi 25/11/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: K-D, 6-H, 6-D, 8-H, 2-S.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
5, 12, 17, 27, 36 & 39 No comp. 18.
PICK-2: 6 0
PICK-3: 3 0 2
PICK-4: 0 1 1 4
ENCORE: 7947931
DAILY KENO
1, 9, 12, 14, 19, 22, 25, 27, 29, 32
41, 44, 46, 49, 54, 59, 60, 61, 66, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 18, 21, 23, 30, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 6
PICK-3: 7 8 6
PICK-4: 4 4 2 8
ENCORE: 6415504
DAILY KENO
3, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 24
27, 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 57, 66
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
