26 déc, 2025, 00:03 ET
TORONTO, le 25 déc. 2025 /CNW/ -
jeudi 25/12/2025
Daily Grand Tirage régulier
24, 30, 33, 38, 44 Grand numéro 03
POKER LOTTO
Main gagnante: 6-S, 10-H, J-S, 3-D, 7-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 9, 11, 14, 25, 30 No comp. 19.
Pick-2: 5 4
PICK-3: 7 7 0
PICK-4: 5 4 8 5
ENCORE: 8935781
DAILY KENO
5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 33
36, 37, 38, 45, 57, 58, 59, 61, 63, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 16, 18, 25, 29, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
Pick-2: 2 3
Pick-3: 9 4 1
Pick-4: 7 2 6 7
Encore: 3409340
Daily Keno
3, 6, 13, 14, 19, 20, 30, 31, 33, 36
39, 41, 44, 47, 52, 54, 58, 60, 68, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
