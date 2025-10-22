Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 22 oct. 2025 English
22 oct, 2025, 23:51 ET
TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ -
Mercredi 22/10/2025
ONTARIO 49
1, 14, 40, 42, 45 & 48. No comp. 6.
POKER LOTTO
Main gagnante: 5-C, A-H, J-S, 8-D, K-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
2, 13, 21, 33, 35 & 36 No comp. 22.
PICK-2: 5 4
PICK-3: 0 2 2
PICK-4: 6 1 2 4
ENCORE: 8089138
DAILY KENO
6, 8, 13, 20, 21, 33, 34, 35, 38, 39
42, 47, 52, 55, 56, 60, 64, 66, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 6, 20, 26, 28, 29
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 9
PICK-3: 0 7 2
PICK-4: 6 6 2 4
ENCORE: 6317643
DAILY KENO
1, 5, 7, 11, 15, 16, 19, 26, 43, 48
50, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 68, 69, 70
