Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 20 août 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
21 août, 2025, 00:11 ET
TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ -
Mercredi 08/20/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
24, 29, 31, 33, 36 & 37. No comp 21.
Lot garanti de LOTTO 6/49
19306567-01
ONTARIO 49
4, 14, 17, 18, 21, 43. No comp. 2.
POKER LOTTO
Main gagnante: 6-H, 7-H, 5-H, 2-C, 5-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
7, 12, 13, 15, 34, 37. No comp. 3.
PICK-2: 0 6
PICK-3: 9 0 9
PICK-4: 3 2 3 9
ENCORE: 4840714
DAILY KENO
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 26, 32
34, 36, 39, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 9, 21, 25, 35, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 9
PICK-3: 7 3 1
PICK-4: 4 5 6 2
ENCORE: 5824858
DAILY KENO
2, 16, 18, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 40
41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 60, 68
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article