Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 2 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
03 déc, 2025, 00:36 ET
TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ -
Mardi 02/12/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: K-C, 2-C, A-C, J-D, 3-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
25, 28, 29, 30, 33, 37 No comp. 12.
PICK-2: 9 3
PICK-3: 5 6 8
PICK-4: 5 7 6 7
ENCORE: 6329170
DAILY KENO
3, 8, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 30
34, 39, 40, 48, 49, 62, 63, 64, 65, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 5, 9, 15, 17, 21
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 4 2
PICK-3: 2 6 5
PICK-4: 2 1 7 9
ENCORE: 6002188
DAILY KENO
5, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27
36, 38, 39, 40, 45, 49, 52, 55, 63, 67
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article