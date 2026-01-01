Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 1er janv. 2026 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
01 janv, 2026, 23:43 ET
TORONTO, le 1er janv. 2026 /CNW/ -
jeudi 01/01/2026
Daily Grand Tirage régulier
01, 05, 07, 38, 47 Grand numéro 01
POKER LOTTO
Main gagnante: J-D, K-D, J-S, Q-C, 3-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 5, 15, 34, 36, 39 No comp. 37.
Pick-2: 8 7
Pick-3: 5 4 6
Pick-4: 3 1 1 5
Encore: 4027232
DAILY KENO
1, 4, 6, 9, 10, 13, 19, 25, 27, 28
34, 35, 39, 40, 41, 47, 57, 58, 62, 64.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 9, 15, 16, 25, 31
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 7
PICK-3: 5 2 8
PICK-4: 1 2 3 7
ENCORE: 5162367
DAILY KENO
5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 26, 29, 31
32, 33, 36, 41, 46, 48, 50, 55, 57, 67
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article