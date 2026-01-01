Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 1er janv. 2026 English

TORONTO, le 1er janv. 2026 /CNW/ -

jeudi 01/01/2026 

Daily Grand Tirage régulier
01, 05, 07, 38, 47 Grand numéro 01

POKER LOTTO
Main gagnante: J-D, K-D, J-S, Q-C, 3-H. 

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 5, 15, 34, 36, 39 No comp. 37.

Pick-2: 8 7

Pick-3: 5 4 6

Pick-4: 3 1 1 5

Encore: 4027232

DAILY KENO
1, 4, 6, 9, 10, 13, 19, 25, 27, 28 
34, 35, 39, 40, 41, 47, 57, 58, 62, 64. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 9, 15, 16, 25, 31 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 3 7 

PICK-3: 5 2 8 

PICK-4:  1 2 3 7 

ENCORE: 5162367 

DAILY KENO
5, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 26, 29, 31
32, 33, 36, 41, 46, 48, 50, 55, 57, 67 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

