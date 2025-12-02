Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 1er déc. 2025 English
02 déc, 2025, 00:06 ET
TORONTO, le 1er déc. 2025 /CNW/ -
Lundi 01/12/2025
Daily Grand Tirage régulier
04, 24, 43, 44, 45 Grand numéro 05
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-C, J-H, 9-D, 5-D, 2-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
3, 14, 24, 28, 30, 35 No comp. 6.
PICK-2: 6 0
PICK-3: 9 0 5
PICK-4: 2 4 1 4
ENCORE: 2046868
DAILY KENO
3, 6, 9, 16, 17, 18, 27, 29, 33, 36
41, 42, 43, 45, 51, 54, 57, 59, 63, 65.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 3, 7, 12, 19, 28
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 6 6
PICK-3: 8 2 3
PICK-4: 2 9 9 2
ENCORE: 5064435
DAILY KENO
1, 4, 6, 13, 18, 20, 23, 26, 28, 36
38, 44, 52, 53, 57, 60, 61, 65, 66, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
