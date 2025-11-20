Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 19 nov. 2025 English

20 nov, 2025, 00:11 ET

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ -

Mercredi  19/11/2025 

Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $ 
14, 17, 28, 31, 42 & 48. No comp 05.

Lot garanti de LOTTO 6/49
55257431-02 

ONTARIO 49
4, 20, 25, 29, 35, 45. No comp. 30. 

POKER LOTTO

Main gagnante: 8-D, J-D, 5-D, 2-C, A-D. 

Légende: 

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGADICE LOTTO:
6, 8, 14, 24, 29, 35  No comp. 38. 

PICK-2: 5 9 

PICK-3: 6 2 5 

PICK-4: 2 4 3 1 

ENCORE: 1821526 

DAILY KENO
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 30, 33
36, 37, 39, 43, 44, 52, 53, 56, 63, 68. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 9, 10, 13, 17, 31 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 4 4 

PICK-3: 9 1 3  

PICK-4: 1 8 7 2 

ENCORE: 6574914  

DAILY KENO
2, 6, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 25, 27
34, 35, 40, 44, 48, 50, 54, 58, 64, 68 . 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.

