Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 19 août 2025 English

Nouvelles fournies par

OLG Winners

20 août, 2025, 03:03 ET

TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ -

mardi 19/08/2025 

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 75 millions $ 

LottoMax MAIN Draw

07, 10, 11, 17, 19, 34 & 45 No comp. 36 

MAXMILLION:

01, 02, 17, 20, 30, 38 & 48
01, 02, 24, 28, 32, 33 & 42
02, 05, 09, 10, 20, 22 & 41
02, 06, 10, 35, 42, 44 & 45
03, 21, 23, 25, 31, 34 & 39
05, 10, 13, 23, 31, 34 & 36
06, 11, 16, 28, 39, 41 & 50
07, 08, 09, 20, 23, 44 & 45
13, 20, 23, 29, 33, 34 & 39
14, 15, 21, 27, 38, 40 & 41
15, 18, 20, 24, 35, 41 & 43
16, 18, 20, 21, 24, 25 & 46 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Profil de l'entreprise

OLG Winners

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l’Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu...