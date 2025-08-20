Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 19 août 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
20 août, 2025, 03:03 ET
TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ -
mardi 19/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 75 millions $
LottoMax MAIN Draw
07, 10, 11, 17, 19, 34 & 45 No comp. 36
MAXMILLION:
01, 02, 17, 20, 30, 38 & 48
01, 02, 24, 28, 32, 33 & 42
02, 05, 09, 10, 20, 22 & 41
02, 06, 10, 35, 42, 44 & 45
03, 21, 23, 25, 31, 34 & 39
05, 10, 13, 23, 31, 34 & 36
06, 11, 16, 28, 39, 41 & 50
07, 08, 09, 20, 23, 44 & 45
13, 20, 23, 29, 33, 34 & 39
14, 15, 21, 27, 38, 40 & 41
15, 18, 20, 24, 35, 41 & 43
16, 18, 20, 21, 24, 25 & 46
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article