Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 19 août 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
19 août, 2025, 23:17 ET
TORONTO, le 19 août 2025 /CNW/ -
mardi 19/08/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 8-D, A-D, 8-S, A-H, K-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
6, 11, 14, 17, 33 & 36 No comp. 10.
PICK-2: 3 3
PICK-3: 9 5 7
PICK-4: 6 7 9 1
ENCORE: 6412847
DAILY KENO
2, 3, 13, 17, 23, 27, 29, 30, 33, 34
37, 40, 42, 45, 46, 50, 54, 65, 66, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 11, 16, 31, 33, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 6
PICK-3: 8 4 1
PICK-4: 2 8 2 6
ENCORE: 4031178
DAILY KENO
2, 3, 4, 7, 21, 25, 26, 31, 34, 35
44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 62, 68, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article