Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 15 déc. 2025
15 déc, 2025, 23:45 ET
TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ -
Lundi 15/12/2025
Daily Grand Tirage régulier
05, 12, 31, 44, 46 Grand numéro 03
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-S, 3-H, Q-H, 5-H, 7-D.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
3, 10, 29, 33, 34, 36 No comp. 14.
PICK-2: 9 1
PICK-3: 9 9 6
PICK-4: 9 3 3 6
ENCORE: 6586965
DAILY KENO
4, 5, 12, 14, 25, 30, 32, 35, 36, 37
38, 39, 44, 46, 47, 51, 57, 63, 65, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 16, 18, 20, 27, 29, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 3
PICK-3: 4 1 2
PICK-4: 3 2 8 0
ENCORE: 8879651
DAILY KENO
1, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 32
33, 37, 41, 43, 44, 55, 57, 63, 64, 68
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
