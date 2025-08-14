Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 14 août 2025 English
14 août, 2025, 23:53 ET
TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ -
Jeudi 14/08/2025
Daily Grand Tirage régulier
17, 24, 30, 43, 46 Grand numéro 02
POKER LOTTO
Main gagnante: K-S, J-C, 7-D, 9-D, 8-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
4, 7, 15, 27, 29, 35 No comp. 16.
Pick-2: 0 9
Pick-3: 5 9 8
Pick-4: 8 3 9 4
Encore: 5425185
Daily Keno
1, 2, 4, 7, 8, 18, 21, 25, 29, 32
40, 43, 44, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 19, 23, 28, 31, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 7 7
PICK-3: 0 1 1
PICK-4: 1 7 2 4
ENCORE: 9842690
DAILY KENO
3, 5, 6, 9, 14, 15, 20, 28, 29, 32
38, 39, 42, 43, 50, 55, 60, 65, 69, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
