Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 12 sept. 2025
Vendredi 12/09/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 16 millions $
02, 03, 07, 09, 13, 23 & 41. No comp. 42
POKER LOTTO
Main gagnante: 8-H, 2-S, 3-C, 8-C, 10-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
5, 6, 9, 27, 34, 38 No comp. 36.
PICK-2: 9 0
PICK-3: 8 5 8
PICK-4: 0 3 4 5
ENCORE: 1173498
DAILY KENO
6, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 38,
39, 43, 46, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 62.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 5, 15, 19, 29, 31
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 4 9
PICK-3: 2 5 3
PICK-4: 6 9 6 3
ENCORE: 7592555
DAILY KENO
6, 8, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 33, 34,
37, 39, 44, 49, 53, 55, 56, 60, 64, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
