Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 9 nov. 2025 English
09 nov, 2025, 23:30 ET
TORONTO, le 9 nov. 2025 /CNW/ -
Dimanche 09/11/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: A-D, 2-H, 10-S, 8-D, K-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
10, 12, 15, 34, 38, 39 No comp. 36.
Pick-2: 5 3
Pick-3: 6 9 5
Pick-4: 1 8 0 1
Encore: 8339196
Daily Keno
2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 24, 31
33, 34, 35, 36, 38, 39, 51, 56, 62, 67.
POWERBUCKSTM WATCH 'N WIN: 3, 5, 17, 30, 31, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 2
PICK-3: 1 6 4
PICK-4: 3 2 4 0
ENCORE: 1619951
DAILY KENO
2, 3, 9, 12, 14, 15, 27, 32, 33, 36
39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 56, 62, 67.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
