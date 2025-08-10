Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 9 août 2025 English
10 août, 2025, 00:21 ET
TORONTO, le 9 août 2025 /CNW/ -
Samedi 09/08/2025
ONTARIO 49
17, 19, 36, 37, 41, 46. No comp. 39.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 780,000 $
9, 15, 30, 32, 33, 41. No comp. 38.
Mise-tôt: 7, 10, 12, 37.
POKER LOTTO
Main gagnante: 3-D, 6-S, A-D, Q-S, A-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 3, 11, 12, 22, 29, 39 No comp. 37.
PICK-2: 2 5
PICK-3: 8 5 8
PICK-4: 9 7 9 0
ENCORE: 9984428
DAILY KENO
1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 27, 31
33, 41, 43, 44, 47, 51, 57, 59, 66, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 5, 19, 20, 21, 27, 33
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 0 2
PICK-3: 0 8 4
PICK-4: 1 7 5 8
ENCORE: 9833743
DAILY KENO
2, 10, 11, 15, 18, 23, 28, 30, 33, 36
39, 40, 42, 46, 49, 50, 59, 61, 66, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
