Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 8 nov. 2025
Nouvelles fournies parOLG Winners
09 nov, 2025, 00:05 ET
TORONTO, le 8 nov. 2025 /CNW/ -
Samedi 08/11/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
12, 15, 16, 21, 29 & 47 Bonus numéro 35
Lot garanti de LOTTO 6/49
52465903-03
ONTARIO 49
1, 9, 15, 31, 43, 44. No comp. 20.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 1,550,000 $
1, 6, 14, 15, 19, 21. No comp. 18.
Mise-tôt: 3, 12, 14, 21.
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-C, 10-H, 7-C, 3-C, 9-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 3, 20, 24, 27, 33, 35 No comp. 30.
PICK-2: 3 2
PICK-3: 6 9 0
PICK-4: 0 9 8 8
ENCORE: 5191919
DAILY KENO
4, 7, 13, 25, 30, 33, 35, 38, 39, 40
41, 45, 52, 53, 55, 57, 64, 65, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 16, 18, 19, 27, 32, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 0 3
PICK-3: 4 1 8
PICK-4: 6 9 3 0
ENCORE: 9593884
DAILY KENO
7, 8, 12, 18, 23, 31, 32, 33, 34, 38
40, 43, 51, 53, 55, 56, 58, 65, 67, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
