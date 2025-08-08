Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 8 août 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
08 août, 2025, 23:33 ET
TORONTO, le 8 août 2025 /CNW/ -
Vendredi 08/08/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 10-C, 6-D, 10-S, 8-S, J-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 4, 7, 17, 18, 23, 27 No comp. 14.
PICK-2: 1 5
PICK-3: 5 3 0
PICK-4: 5 8 6 6
ENCORE: 1603722
DAILY KENO
11, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 37
40, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 55, 57.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 14, 23, 25, 34, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 7
PICK-3: 0 8 0
PICK-4: 1 2 8 5
ENCORE: 7865849
DAILY KENO
3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22
24, 26, 33, 35, 50, 51, 52, 61, 63, 66.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article