07 oct, 2025, 00:11 ET
TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ -
Lundi 06/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
14, 18, 19, 39, 49 Grand numéro 02
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-C, 10-S, A-H, 9-C, 7-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
3, 5, 28, 32, 38, 39 No comp. 21.
Pick-2: 7 9
Pick-3: 4 4 5
Pick-4: 1 9 0 7
Encore: 9908690
Daily Keno
2, 8, 16, 19, 26, 28, 30, 31, 32, 34
37, 40, 44, 47, 49, 58, 60, 61, 64, 65.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 22, 25, 31, 34, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 6 9
PICK-3: 8 8 2
PICK-4: 5 0 4 3
ENCORE: 3435022
DAILY KENO
5, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 28
31, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 46, 47, 56
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
