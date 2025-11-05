Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 4 nov. 2025 English
05 nov, 2025, 00:51 ET
TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ -
Mardi 04/11/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-C, A-C, 6-C, 5-D, 5-S.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
4, 12, 17, 21, 23, 26 No comp. 14.
Pick-2: 6 1
Pick-3: 4 2 8
Pick-4: 8 5 8 3
Encore: 3883408
Daily Keno
1, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 31, 32
38, 41, 44, 45, 58, 59, 62, 64, 66, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 10, 15, 16, 25, 29
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 4 6
PICK-3: 3 3 2
PICK-4: 8 6 5 7
ENCORE: 3236718
DAILY KENO
1, 7, 8, 11, 14, 19, 20, 23, 24, 35
38, 41, 42, 44, 55, 61, 64, 65, 67, 68
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
