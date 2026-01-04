Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 4 janv. 2026 English
04 janv, 2026, 23:19 ET
TORONTO, le 4 janv. 2026 /CNW/ -
Dimanche 04/01/2026
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-C, 2-H, A-H, A-D, 3-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
3, 22, 26, 32, 33, 37 No comp. 25.
Pick-2: 4 5
Pick-3: 3 8 2
Pick-4: 6 3 3 6
Encore: 2528056
Daily Keno
3, 7, 8, 9, 12, 16, 22, 36, 39, 40
44, 46, 49, 51, 53, 56, 57, 59, 62, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 6, 16, 22, 26, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 0
PICK-3: 9 5 8
PICK-4: 5 1 8 2
ENCORE: 6916156
DAILY KENO
1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 19, 28, 30
34, 36, 38, 39, 41, 54, 62, 63, 65, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
