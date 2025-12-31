Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 31 déc. 2025 English

Nouvelles fournies par

OLG Winners

31 déc, 2025, 23:24 ET

TORONTO, le 31 déc. 2025 /CNW/ -

Mercredi 31/12/2025 

ONTARIO 49
11, 18, 29, 33, 39, 45. Bonus 35

POKER LOTTO

Main gagnante: K-D, K-C, 9-S, Q-S, 6-S. 

Légende:

C = CLUB,
J = JACK,

H = HEART,
Q = QUEEN,

S = SPADE,
K = KING,

D = DIAMOND
A = ACE

MEGADICE LOTTO:
2, 9, 15, 18, 24, 25 Bonus 6.

PICK-2: 8 8 

PICK-3: 9 3 2

PICK-4: 5 3 5 4 

ENCORE: 2843702 

DAILY KENO
6, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26
27, 36, 43, 47, 49, 54, 57, 60, 62, 64. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 7, 20, 24, 26, 34 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 9 9 

PICK-3: 9 1 8 

PICK-4: 3 2 3 4 

ENCORE: 6125521 

DAILY KENO
2, 3, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 23
27, 29, 30, 34, 35, 42, 56, 57, 63, 69 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Profil de l'entreprise

OLG Winners

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l’Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu...