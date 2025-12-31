Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 31 déc. 2025 English
31 déc, 2025, 23:24 ET
TORONTO, le 31 déc. 2025 /CNW/ -
Mercredi 31/12/2025
ONTARIO 49
11, 18, 29, 33, 39, 45. Bonus 35
POKER LOTTO
Main gagnante: K-D, K-C, 9-S, Q-S, 6-S.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
MEGADICE LOTTO:
2, 9, 15, 18, 24, 25 Bonus 6.
PICK-2: 8 8
PICK-3: 9 3 2
PICK-4: 5 3 5 4
ENCORE: 2843702
DAILY KENO
6, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26
27, 36, 43, 47, 49, 54, 57, 60, 62, 64.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 7, 20, 24, 26, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 9 9
PICK-3: 9 1 8
PICK-4: 3 2 3 4
ENCORE: 6125521
DAILY KENO
2, 3, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 23
27, 29, 30, 34, 35, 42, 56, 57, 63, 69
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
