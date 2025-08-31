Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 30 août 2025 English
31 août, 2025, 01:14 ET
TORONTO, le 30 août 2025 /CNW/ -
Samedi 30/08/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
03, 05, 06, 11, 36 & 38 Bonus numéro 48
Lot garanti de LOTTO 6/49
64761815-01
ONTARIO 49
12, 13, 14, 28, 38, 44 No comp. 5.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 2,100,000 $
14, 25, 26, 31, 39, 42 No comp. 21.
Mise-tôt: 9, 26, 28, 40.
POKER LOTTO
Main gagnante: Q-C, 7-C, 2-H, 2-D, 10-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
6, 14, 25, 30, 31, 35 No comp. 26.
Pick-2: 5 7
Pick-3: 2 6 5
Pick-4: 7 7 3 2
Encore: 7317471
Daily Keno
1, 3, 7, 9, 12, 16, 17, 23, 29, 34
36, 38, 42, 44, 45, 56, 58, 59, 68, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 9, 12, 14, 22, 24, 25
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 7
PICK-3: 7 4 4
PICK-4: 1 6 2 5
ENCORE: 4386664
DAILY KENO
3, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 26, 31
41, 42, 44, 50, 52, 53, 54, 58, 62, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
