Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 3 oct. 2025
04 oct, 2025, 00:10 ET
TORONTO, le 3 oct. 2025 /CNW/ -
Vendredi 03/10/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 10 millions $
LottoMax MAIN Draw
10, 17, 22, 30, 36, 42 & 45 No comp. 33
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-C, 7-S, 2-D, 10-D, 5-S.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 3, 5, 22, 24, 25, 34 No comp. 36.
PICK-2: 0 8
PICK-3: 8 6 8
PICK-4: 8 5 5 8
ENCORE: 4541003
DAILY KENO
6, 10, 12, 20, 28, 31, 32, 34, 37, 40
41, 43, 45, 48, 50, 60, 62, 67, 68, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 8, 10, 19, 25, 29
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 5
PICK-3: 4 9 9
PICK-4: 0 7 2 1
ENCORE: 4069457
DAILY KENO
2, 6, 10, 12, 14, 19, 23, 29, 37, 40
41, 44, 47, 48, 50, 54, 55, 63, 67, 69.
