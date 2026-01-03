Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 3 janv. 2026 English
03 janv, 2026, 23:25 ET
TORONTO, le 3 janv. 2026 /CNW/ -
Samedi 03/01/2026
ONTARIO 49
2, 6, 17, 19, 36, 37. No comp. 25.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 250,000 $
2, 9, 11, 22, 25, 42. No comp. 40.
Mise-tôt: 23, 27, 33, 40.
POKER LOTTO
Main gagnante: 8-C, 9-D, 2-S, 10-D, K-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 1, 11, 20, 23, 24, 34 No comp. 13.
PICK-2: 2 9
PICK-3: 0 3 2
PICK-4: 6 5 9 2
ENCORE: 5084279
DAILY KENO
1, 8, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26
36, 39, 44, 51, 54, 60, 62, 64, 65, 66.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 7, 12, 13, 14, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 3
PICK-3: 9 6 8
PICK-4: 5 9 4 2
ENCORE: 1820042
DAILY KENO
1, 2, 3, 12, 20, 21, 24, 30, 35, 41
44, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 60, 67, 68.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
