Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 29 août 2025
29 août, 2025, 23:36 ET
TORONTO, le 29 août 2025
Vendredi 29/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 30 millions $
LottoMax MAIN Draw
03, 05, 12, 18, 20, 31 & 34 No comp. 16
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-C, 3-H, J-H, A-D, 9-S.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 2, 7, 9, 20, 35, 36 No comp. 30.
PICK-2: 9 2
PICK-3: 2 2 7
PICK-4: 9 9 9 9
ENCORE: 7848816
DAILY KENO
2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18
20, 26, 27, 35, 36, 42, 49, 55, 62, 64.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 9, 13, 17, 30, 33, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 2
PICK-3: 6 1 7
PICK-4: 6 8 7 5
ENCORE: 4947942
DAILY KENO
5, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24
37, 40, 48, 51, 53, 59, 60, 66, 68, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
