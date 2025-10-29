Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 28 oct. 2025 English

Nouvelles fournies par

OLG Winners

29 oct, 2025, 00:24 ET

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ -

Mardi 28/10/2025

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 40 millions $

LottoMax MAIN Draw
06, 14, 17, 19, 26, 43 & 45 No comp. 27

POKER LOTTO

Main gagnante: 7-C, 5-S, 8-S, 6-D, 3-D.

Légende:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:
7, 9, 11, 29, 30, 37 No comp. 24.

Pick-2: 8 8

Pick-3: 8 5 8

Pick-4: 1 4 9 3

Encore: 7276113

Daily Keno
8, 9, 14, 17, 20, 28, 32, 37, 38, 45
46, 48, 50, 53, 57, 58, 67, 68, 69, 70.

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 16, 18, 24, 27, 31, 32

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 9 0 

PICK-3: 8 9 3 

PICK-4: 3 4 8 0 

ENCORE: 5215335 

DAILY KENO
7, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 34, 43, 45
47, 48, 51, 52, 56, 59, 63, 65, 68, 69 .

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Profil de l'entreprise

OLG Winners

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l’Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu...