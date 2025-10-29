Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 28 oct. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
29 oct, 2025, 00:24 ET
TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ -
Mardi 28/10/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 40 millions $
LottoMax MAIN Draw
06, 14, 17, 19, 26, 43 & 45 No comp. 27
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-C, 5-S, 8-S, 6-D, 3-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
7, 9, 11, 29, 30, 37 No comp. 24.
Pick-2: 8 8
Pick-3: 8 5 8
Pick-4: 1 4 9 3
Encore: 7276113
Daily Keno
8, 9, 14, 17, 20, 28, 32, 37, 38, 45
46, 48, 50, 53, 57, 58, 67, 68, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 16, 18, 24, 27, 31, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 9 0
PICK-3: 8 9 3
PICK-4: 3 4 8 0
ENCORE: 5215335
DAILY KENO
7, 11, 16, 19, 22, 23, 26, 34, 43, 45
47, 48, 51, 52, 56, 59, 63, 65, 68, 69 .
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article