Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 27 oct. 2025
28 oct, 2025, 00:34 ET
TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ -
Lundi 27/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
16, 37, 42, 45, 46 Grand numéro 01
Daily Grand Info - tirage boni
25 000 $ par AN pour LA VIE
04, 08, 13, 25, 36
04, 17, 23, 34, 47
20, 27, 31, 46, 47
POKER LOTTO
Main gagnante: J-D, 9-C, 7-S, 7-C, 3-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
1, 12, 13, 17, 19, 38 No comp. 16.
Pick-2: 9 5
Pick-3: 8 1 3
Pick-4: 8 2 1 7
Encore: 9670692
Daily Keno
2, 4, 10, 11, 16, 18, 19, 37, 38, 40
42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 63, 65.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 13, 18, 20, 24, 31, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 2
PICK-3: 5 2 1
PICK-4: 7 1 5 5
ENCORE: 2620537
DAILY KENO
2, 4, 5, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 43
48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 63, 66, 68
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
OLG, 1-888-946-6716
