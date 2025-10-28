Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 27 oct. 2025 English

28 oct, 2025, 00:34 ET

TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ -

Lundi 27/10/2025

Daily Grand Tirage régulier
16, 37, 42, 45, 46 Grand numéro 01

Daily Grand Info - tirage boni

25 000 $ par AN pour LA VIE
04, 08, 13, 25, 36
04, 17, 23, 34, 47
20, 27, 31, 46, 47

POKER LOTTO

Main gagnante: J-D, 9-C, 7-S, 7-C, 3-C.

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:
1, 12, 13, 17, 19, 38 No comp. 16.

Pick-2: 9 5

Pick-3: 8 1 3

Pick-4: 8 2 1 7

Encore: 9670692

Daily Keno
2, 4, 10, 11, 16, 18, 19, 37, 38, 40
42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 63, 65.

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 13, 18, 20, 24, 31, 35

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 8 2 

PICK-3: 5 2 1 

PICK-4: 7 1 5 5 

ENCORE: 2620537 

DAILY KENO
2, 4, 5, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 43
48, 49, 51, 54, 56, 57, 59, 63, 66, 68 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

