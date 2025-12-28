Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 27 déc. 2025 English
28 déc, 2025, 01:14 ET
TORONTO, le 27 déc. 2025 /CNW/ -
Samedi 27/12/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
02, 08, 23, 28, 29 & 36 Bonus numéro 13
Lot garanti de LOTTO 6/49
32739050-01
ONTARIO 49
7, 8, 12, 15, 21, 31. No comp. 29.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 990,000 $
7, 15, 21, 36, 38, 39. No comp. 26.
Mise-tôt: 20, 28, 31, 39.
POKER LOTTO
Main gagnante: A-H, 10-H, K-C, 5-S, 8-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
2, 8, 13, 14, 31, 36 No comp. 17.
Pick-2: 9 6
Pick-3: 6 0 6
Pick-4: 7 4 1 1
Encore: 8698121
Daily Keno
1, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19
31, 34, 36, 37, 40, 42, 49, 57, 64, 65.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 16, 19, 22, 31, 33
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 4 8
PICK-3: 9 0 9
PICK-4: 4 1 8 1
ENCORE: 7765032
DAILY KENO
10, 13, 16, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 36
37, 44, 50, 51, 54, 55, 60, 65, 66, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
