Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 26 août 2025
26 août, 2025, 23:36 ET
TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ -
Mardi 26/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 25 millions $
LottoMax MAIN Draw
03, 07, 14, 22, 29, 33 & 50 No comp. 43
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-C, Q-D, 3-C, 3-H, 8-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
3, 4, 17, 27, 36, 38 No comp. 24.
Pick-2: 7 2
Pick-3: 4 9 1
Pick-4: 0 3 0 2
Encore: 5481171
Daily Keno
2, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 25, 27, 32
39, 40, 43, 46, 47, 55, 60, 63, 68, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 9, 13, 21, 25, 31
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 4
PICK-3: 4 2 3
PICK-4: 6 1 9 5
ENCORE: 1487880
DAILY KENO
5, 7, 10, 12, 15, 20, 23, 25, 26, 35
36, 40, 44, 47, 52, 53, 56, 60, 62, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
