OLG Winners

26 nov, 2025, 11:40 ET

TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ -

mardi  25/11/2025 

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 55 millions $

LottoMax MAIN Draw

12, 15, 16, 19, 21, 40 & 48  No comp. 04

MAXMILLION:

01, 10, 11, 13, 27, 29 & 48
05, 09, 10, 11, 17, 20 & 48
09, 14, 18, 23, 24, 28 & 44
11, 20, 30, 31, 35, 41 & 43 

