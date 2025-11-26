Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 25 nov. 2025 English
26 nov, 2025, 11:40 ET
TORONTO, le 26 nov. 2025 /CNW/ -
mardi 25/11/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 55 millions $
LottoMax MAIN Draw
12, 15, 16, 19, 21, 40 & 48 No comp. 04
MAXMILLION:
01, 10, 11, 13, 27, 29 & 48
05, 09, 10, 11, 17, 20 & 48
09, 14, 18, 23, 24, 28 & 44
11, 20, 30, 31, 35, 41 & 43
