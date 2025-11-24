Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 24 nov. 2025 English
24 nov, 2025, 23:46 ET
TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ -
Lundi 24/11/2025
Daily Grand Tirage régulier
08, 26, 27, 33, 47 Grand numéro 02
POKER LOTTO
Main gagnante: K-H, 10-C, A-H, 8-D, 3-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
21, 25, 28, 29, 31, 38 No comp. 15.
Pick-2: 7 0
Pick-3: 5 8 8
Pick-4: 8 3 3 0
Encore: 4720640
Daily Keno
4, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 28
32, 35, 41, 43, 46, 55, 62, 65, 66, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 15, 16, 21, 28, 31
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 0
PICK-3: 7 2 7
PICK-4: 9 0 5 5
ENCORE: 3456674
DAILY KENO
6, 8, 12, 15, 19, 20, 21, 28, 29, 33
40, 43, 46, 55, 57, 60, 61, 67, 69, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
