Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 24 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
25 déc, 2025, 01:15 ET
TORONTO, le 24 déc. 2025 /CNW/ -
Mercredi 24/12/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
02, 19, 20, 22, 42 & 47 Bonus numéro 35
Lot garanti de LOTTO 6/49
47622414-01
13090190-01 13385640-02 29535930-01 29953926-01
47104194-01 47150793-01 47325654-01 47336497-01
47664907-01 48130286-03 66720535-03 70416007-04
72434723-03 73202560-10 81401033-01
ONTARIO 49
1, 17, 22, 29, 41, 42. No comp. 27.
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-H, 8-D, 4-D, 4-S, 8-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
MEGA DICE LOTTO:
10, 14, 21, 26, 27, 38 No comp. 13.
Pick-2: 8 9
Pick-3: 0 2 3
Pick-4: 7 8 9 5
Encore: 0185275
Daily Keno
1, 2, 9, 10, 13, 32, 34, 35, 37, 38
40, 43, 48, 50, 58, 60, 62, 65, 66, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 9, 22, 27, 34, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 2
PICK-3: 0 6 5
PICK-4: 5 4 5 7
ENCORE: 3639142
DAILY KENO
4, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 23, 26, 30
39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 58, 59
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article