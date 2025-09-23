Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 23 sept. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
23 sept, 2025, 23:47 ET
TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ -
Mardi 23/09/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 31 millions $
LottoMax MAIN Draw
08, 09, 23, 30, 38, 40 & 43 No comp. 41
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-C, 8-S, 4-C, K-S, J-S.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
13, 18, 22, 24, 32, 35 No comp. 9.
Pick-2: 5 5
Pick-3: 2 3 8
Pick-4: 6 3 2 5
Encore: 9284023
Daily Keno
5, 7, 17, 18, 19, 27, 28, 38, 41, 46
53, 54, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 10, 12, 14, 19, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 3
PICK-3: 8 0 0
PICK-4: 4 0 4 8
ENCORE: 8688038
DAILY KENO
11, 13, 17, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32
33, 34, 39, 41, 42, 46, 49, 51, 54, 66
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article