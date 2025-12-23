Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 23 déc. 2025 English
23 déc, 2025, 23:42 ET
TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ -
Mardi 23/12/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-C, A-H, 2-H, 4-H, K-H.
Légende:
C = CLUB,
H = HEART,
S = SPADE,
D = DIAMOND
J = JACK,
Q = QUEEN,
K = KING,
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
6, 18, 20, 25, 32, 35 No comp. 7.
Pick-2: 4 9
Pick-3: 5 9 3
Pick-4: 8 9 2 6
Encore: 6378004
Daily Keno
4, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 31, 32
35, 47, 48, 49, 53, 57, 59, 62, 63, 66.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 7, 18, 29, 32, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 0
PICK-3: 8 5 7
PICK-4: 3 3 1 1
ENCORE: 7046859
DAILY KENO
3, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27
28, 32, 36, 39, 44, 50, 51, 52, 58, 62
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
