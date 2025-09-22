Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 22 sept. 2025 English
22 sept, 2025, 23:35 ET
TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ -
Lundi 22/09/2025
Daily Grand Tirage régulier
23, 25, 29, 42, 43 Grand numéro 05
POKER LOTTO
Main gagnante: 10-D, K-H, 6-C, 2-H, 9-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
6, 18, 23, 25, 34, 39 No comp. 31.
Pick-2: 8 8
Pick-3: 9 7 1
Pick-4: 5 8 1 0
Encore: 3017348
Daily Keno
2, 6, 7, 10, 17, 27, 29, 32, 34, 37
39, 41, 46, 47, 51, 54, 58, 59, 61, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 8, 10, 16, 20, 28
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 6 1
PICK-3: 5 5 7
PICK-4: 6 2 3 5
ENCORE: 6834585
DAILY KENO
1, 2, 3, 13, 14, 27, 28, 36, 38, 40
42, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 56, 57, 66
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
