20 oct, 2025, 23:54 ET
TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ -
Lundi 20/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
02, 22, 25, 35, 43 Grand No numéro 07
POKER LOTTO
Main gagnante: Q-H, 8-S, 6-H, Q-D, 7-D.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
2, 7, 10, 23, 25, 36 No comp. 12.
Pick-2: 0 4
Pick-3: 2 0 0
Pick-4: 7 6 9 1
Encore: 8663432
Daily Keno
4, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31
36, 42, 43, 48, 51, 54, 57, 64, 65, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 17, 21, 22, 24, 34, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 6 4
PICK-3: 9 9 7
PICK-4: 1 1 4 5
ENCORE: 2632496
DAILY KENO
1, 9, 11, 15, 16, 25, 28, 35, 36, 38
40, 44, 47, 52, 59, 61, 63, 65, 67, 69
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
