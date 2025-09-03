Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 2 sept. 2025 English
03 sept, 2025, 00:11 ET
TORONTO, le 2 sept. 2025 /CNW/ -
mardi 02/09/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 40 millions $
LottoMax MAIN Draw
04, 14, 22, 35, 37, 38 & 49 No comp. 45
POKER LOTTO
Main gagnante: J-S, 6-S, J-C, K-C, 7-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
6, 9, 13, 17, 22, 26 No comp. 36.
PICK-2: 9 9
PICK-3: 9 1 6
PICK-4: 4 1 8 1
ENCORE: 4434786
DAILY KENO
3, 5, 8, 15, 18, 19, 24, 26, 32, 38
43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 59, 64, 65.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 11, 12, 13, 24, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 4
PICK-3: 2 8 3
PICK-4: 7 5 2 2
ENCORE: 8403088
DAILY KENO
2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 23
30, 36, 40, 43, 45, 47, 54, 60, 61, 64
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
