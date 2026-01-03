Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 2 janv. 2026 English
03 janv, 2026, 00:00 ET
TORONTO, le 2 janv. 2026 /CNW/ -
Vendredi 02/01/2026
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 46 millions $
LottoMax MAIN Draw
05, 09, 11, 22, 30, 41 & 43 No comp. 49
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-H, 6-S, 6-H, 9-C, 3-H.
Légende :
C = CLUB,
H = HEART,
S = SPADE,
D = DIAMOND
J = JACK,
Q = QUEEN,
K = KING,
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 8, 19, 24, 25, 29, 38 No comp. 1.
PICK-2: 7 9
PICK-3: 8 1 6
PICK-4: 2 4 7 0
ENCORE: 7364517
DAILY KENO
2, 9, 12, 13, 22, 25, 27, 31, 32, 33
36, 41, 42, 55, 60, 65, 66, 67, 68, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 12, 13, 15, 16, 30
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 0
PICK-3: 0 5 3
PICK-4: 3 6 9 9
ENCORE: 5657666
DAILY KENO
1, 5, 6, 9, 10, 11, 25, 27, 30, 33
36, 40, 47, 48, 53, 55, 60, 61, 63, 65.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
