Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 1er sept. 2025
02 sept, 2025, 00:12 ET
TORONTO, le 1er sept. 2025 /CNW/ -
Lundi 01/09/2025
Daily Grand Tirage régulier
08, 09, 18, 35, 42 Grand numéro 04
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-C, 7-C, K-D, 7-D, 2-S.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
3, 5, 7, 20, 24, 29 No comp. 1.
Pick-2: 6 0
Pick-3: 8 2 0
Pick-4: 4 5 9 4
Encore: 5386045
Daily Keno
4, 5, 11, 12, 13, 18, 23, 24, 26, 33
35, 41, 42, 43, 44, 51, 54, 65, 66, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 13, 16, 22, 30, 36
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 6
PICK-3: 8 6 1
PICK-4: 3 7 5 7
ENCORE: 8209983
DAILY KENO
9, 11, 13, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 32
37, 38, 39, 42, 48, 50, 51, 61, 68, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
