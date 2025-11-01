Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 1er nov. 2025 English
01 nov, 2025, 23:39 ET
TORONTO, le 1er nov. 2025 /CNW/ -
Samedi 01/11/2025
ONTARIO 49
3, 15, 17, 27, 34, 38. No comp. 26.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 1,090,000 $
14, 20, 31, 34, 38, 40. No comp. 10.
Mise-tôt: 14, 27, 34, 38.
POKER LOTTO
Main gagnante: 3-D, 6-H, 4-D, 6-D, 6-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 6, 13, 16, 19, 22, 28 No comp. 21.
PICK-2: 6 5
PICK-3: 0 4 8
PICK-4: 4 1 5 4
ENCORE: 7318325
DAILY KENO
1, 4, 6, 7, 11, 12, 20, 22, 25, 29
30, 34, 37, 40, 49, 50, 54, 62, 65, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 7, 12, 18, 21, 28
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 5
PICK-3: 2 2 9
PICK-4: 2 8 5 7
ENCORE: 9008006
DAILY KENO
3, 4, 6, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 25
26, 29, 39, 48, 53, 54, 63, 64, 67, 69.
