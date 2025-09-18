Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 17 sept. 2025 English
Mercredi 17/09/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
03, 12, 23, 27, 33 & 45. No comp 22.
Lot garanti de LOTTO 6/49
97106013-02
ONTARIO 49
1, 4, 17, 25, 34, 41. No comp. 13.
POKER LOTTO
Main gagnante: Q-C, 9-S, Q-S, A-S, 5-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
2, 8, 11, 19, 36, 37 No comp. 38.
PICK-2: 8 5
PICK-3: 0 5 8
PICK-4: 3 5 2 4
ENCORE: 1411960
DAILY KENO
1, 4, 8, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 35
37, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 11, 16, 17, 19, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 9 9
PICK-3: 1 4 1
PICK-4: 0 3 8 4
ENCORE: 5333305
DAILY KENO
3, 5, 7, 18, 19, 26, 27, 29, 32, 33
40, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
