Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 16 oct. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
16 oct, 2025, 23:32 ET
TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ -
jeudi 16/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
01, 06, 19, 25, 33 Grand numéro 06
POKER LOTTO
Main gagnante: 3-S, 10-D, Q-C, 6-C, Q-S.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
6, 14, 21, 24, 28, 30 No comp. 39.
PICK-2: 4 0
PICK-3: 8 1 7
PICK-4: 7 4 4 7
ENCORE: 3257275
DAILY KENO
2, 4, 11, 13, 18, 20, 24, 25, 29, 30
34, 37, 40, 47, 52, 54, 57, 59, 62, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 6, 9, 22, 24, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 9 5
PICK-3: 6 7 9
PICK-4: 6 2 5 5
ENCORE: 6893743
DAILY KENO
5, 13, 16, 17, 19, 24, 26, 30, 31, 32
40, 43, 44, 51, 58, 60, 62, 65, 68, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article