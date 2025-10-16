Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 15 oct. 2025 English
16 oct, 2025, 00:25 ET
TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ -
Mercredi 15/10/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
05, 10, 17, 26, 31 & 32. No comp 24.
Lot garanti de LOTTO 6/49
30367074-01
ONTARIO 49
5, 11, 16, 40, 41, 48. No comp. 44.
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-C, 7-C, 10-C, 5-D, 8-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
1, 11, 14, 16, 24, 38 No comp. 35.
PICK-2: 7 5
PICK-3: 2 1 9
PICK-4: 5 5 8 5
ENCORE: 0880047
DAILY KENO
4, 6, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 26
32, 35, 38, 39, 42, 48, 49, 58, 67, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 10, 13, 17, 25, 31, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 1
PICK-3: 5 3 7
PICK-4: 7 6 3 8
ENCORE: 5687050
DAILY KENO
1, 2, 13, 17, 21, 27, 29, 31, 34, 37
41, 45, 46, 47, 51, 56, 62, 66, 67, 68.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
