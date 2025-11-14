Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 14 nov. 2025 English
14 nov, 2025, 23:52 ET
TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ -
Vendredi 14/11/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 30 millions $
LottoMax MAIN Draw
01, 07, 17, 23, 27, 35 & 43 No comp. 04
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-C, 9-H, 4-S, 6-H, Q-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 8, 9, 13, 15, 34, 38 No comp. 18.
PICK-2: 1 1
PICK-3: 7 9 1
PICK-4: 9 5 4 6
ENCORE: 6317406
DAILY KENO
17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31
36, 37, 39, 41, 51, 52, 55, 58, 59, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 10, 17, 22, 28, 32
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 2
PICK-3: 8 6 9
PICK-4: 6 3 5 8
ENCORE: 0516514
DAILY KENO
5, 8, 9, 12, 15, 25, 30, 32, 38, 44
47, 51, 52, 54, 57, 59, 66, 67, 68, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
