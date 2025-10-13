Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 13 oct. 2025 English
13 oct, 2025, 23:47 ET
TORONTO, le 13 oct. 2025 /CNW/ -
Lundi 13/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
05, 21, 25, 32, 35 Grand numéro 07
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-H, 10-C, 2-S, 8-H, 4-D.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
5, 12, 13, 29, 30, 31 No comp. 4.
Pick-2: 9 6
Pick-3: 3 8 3
Pick-4: 1 1 8 6
Encore: 1205287
Daily Keno
19, 22, 27, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 47
48, 50, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 5, 8, 10, 11, 28, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 8
PICK-3: 3 9 5
PICK-4: 9 4 0 0
ENCORE: 3143627
DAILY KENO
4, 11, 12, 13, 14, 16, 35, 36, 38, 47
48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 69
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
