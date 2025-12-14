Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 13 déc. 2025 English

Nouvelles fournies par

OLG Winners

14 déc, 2025, 00:59 ET

TORONTO, le 13 déc. 2025 /CNW/ -

Samedi 13/12/2025

Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $

Lotto 649 MAIN Draw
13, 14, 21, 23, 26 & 49 Bonus numéro 41

Lot garanti de LOTTO 6/49
43144428-05

ONTARIO 49
14, 19, 29, 36, 37, 46. No comp. 32.

Gros lot de LOTTARIO estimé à 410,000 $
3, 18, 25, 33, 35, 36. No comp. 17.

Mise-tôt: 19, 23, 40, 41.

POKER LOTTO

Main gagnante: A-C, A-H, 8-S, 6-S, 2-H.

Légende: 

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 5, 9, 16, 31, 38 No comp. 28.

Pick-2: 5 8

Pick-3: 1 9 1

Pick-4: 2 8 9 4

Encore: 7338210

Daily Keno
4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 25, 27
30, 35, 42, 44, 51, 56, 58, 60, 67, 70.

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 11, 16, 19, 24, 29, 33

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 1 8

PICK-3: 3 3 1

PICK-4: 2 4 4 9

ENCORE: 5794655

DAILY KENO
1, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 32
34, 36, 40, 45, 62, 63, 67, 68, 69, 70.

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Profil de l'entreprise

OLG Winners

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l’Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu...