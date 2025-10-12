Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 11 oct. 2025 English
12 oct, 2025, 00:07 ET
TORONTO, le 11 oct. 2025 /CNW/ -
Samedi 11/10/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
05, 23, 25, 40, 41 & 43 Bonus numéro 34
Lot garanti de LOTTO 6/49
29123594-01
ONTARIO 49
4, 12, 14, 39, 44, 49. No comp. 40.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 250,000 $
21, 23, 25, 38, 39, 43. No comp. 40.
Mise-tôt: 4, 12, 14, 19.
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-H, 7-S, 7-H, Q-S, 6-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 5, 12, 24, 32, 35, 38 No comp. 34.
PICK-2: 4 4
PICK-3: 6 4 2
PICK-4: 7 7 3 8
ENCORE: 9662106
DAILY KENO
2, 6, 10, 12, 18, 21, 25, 29, 33, 36
44, 47, 49, 53, 58, 61, 64, 68, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 5, 11, 18, 29, 30
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 0 7
PICK-3: 2 3 6
PICK-4: 5 0 9 3
ENCORE: 8909868
DAILY KENO
2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 19, 24, 29
36, 41, 42, 49, 53, 56, 59, 62, 64, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
