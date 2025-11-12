Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 11 nov. 2025 English
12 nov, 2025, 00:08 ET
TORONTO, le 11 nov. 2025 /CNW/ -
Mardi 11/11/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 25 millions $
LottoMax MAIN Draw
01, 04, 08, 18, 27, 42 & 50 No comp. 19
POKER LOTTO
Main gagnante: 4-S, 6-S, 9-D, 3-D, Q-S.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
4, 18, 25, 35, 38, 39 No comp. 1.
Pick-2: 8 7
Pick-3: 1 5 3
Pick-4: 2 4 0 7
Encore: 0333345
Daily Keno
6, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26
28, 39, 42, 45, 51, 54, 57, 60, 63, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 9, 12, 18, 19, 23
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 7 6
PICK-3: 1 8 1
PICK-4: 7 7 5 2
ENCORE: 5609336
DAILY KENO
2, 9, 10, 11, 15, 18, 21, 28, 30, 32
35, 43, 45, 46, 47, 52, 54, 59, 64, 65.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
