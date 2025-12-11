Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 11 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
11 déc, 2025, 23:49 ET
TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ -
jeudi 11/12/2025
Daily Grand Tirage régulier
20, 22, 28, 33, 41 Grand numéro 01
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-H, K-S, 8-D, 5-C, 7-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 2, 7, 28, 32, 33 No comp. 5.
PICK-2: 6 9
PICK-3: 3 0 4
PICK-4: 8 3 8 6
ENCORE: 3796091
DAILY KENO
3, 9, 15, 26, 31, 37, 39, 41, 44, 45
49, 50, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 8, 11, 18, 29, 35
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 8
PICK-3: 6 2 3
PICK-4: 4 8 9 4
ENCORE: 8988972
DAILY KENO
10, 16, 18, 20, 29, 33, 36, 37, 39, 41
47, 49, 51, 58, 59, 62, 63, 67, 68, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article