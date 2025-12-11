Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 11 déc. 2025 English

jeudi 11/12/2025 

Daily Grand Tirage régulier
20, 22, 28, 33, 41 Grand numéro 01

POKER LOTTO
Main gagnante: 9-H, K-S, 8-D, 5-C, 7-H. 

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 2, 7, 28, 32, 33 No comp. 5.

PICK-2: 6 9 

PICK-3: 3 0 4

PICK-4: 8 3 8 6

ENCORE: 3796091 

DAILY KENO
3, 9, 15, 26, 31, 37, 39, 41, 44, 45
49, 50, 51, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 69. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 6, 8, 11, 18, 29, 35 

PICK-2: 8 8 

PICK-3: 6 2 3 

PICK-4: 4 8 9 4 

ENCORE: 8988972 

DAILY KENO
10, 16, 18, 20, 29, 33, 36, 37, 39, 41
47, 49, 51, 58, 59, 62, 63, 67, 68, 69.

